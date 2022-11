Il sogno continua per la Polonia di Glik che vola agli ottavi contro la Francia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiKamile lasonodi finale dei Mondiali. E’ questo il verdetto al termine della terza giornata del girone C, una serata ricca di colpi di scena in quanto la selezione polacca ha staccato il pass per il turno successivo solo grazie alla differenza reti e avrebbe addirittura potuto farlo ricorrendo alla quota cartellini. Al Messico, che ha chiuso il girone a 4 punti come la, non è bastato il 2-1 rifilato all’Arabia Saudita nell’altra gara del girone. Pur perdendo 2-0l’Argentina allo stadio 974 di Doha (gol di Mac Allister e Alvarez), lapuò comunque festeggiare ere verso la sfida a eliminazione diretta con ladi Kylian Mbappè. Novanta minuti per il ...