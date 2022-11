Il Senato Usa ha approvato la legge che tutela i matrimoni gay e interrazziali

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un primo passo importante è stato fatto per il “Respect for Marriage act”, labipartisan perre a livello federale ilo tra persone dello stesso sesso e. Laha ottenuto il via libera dalcon 61 voti a favore e 36 contrari e adesso passerà al vaglio della Camera, che dovrebbe approvarla entro la fine dell’anno. La notizia è stata accolta con gioia dal presidente Usa Joe Biden, che l’ha così commentata: “Gli Stati Uniti sono vicini a riaffermare una verità fondamentale: l’amore è amore, e gli americani dovrebbero avere il diritto di sposare la persona che amano”. “È importante sottolineare che l’approvazione da parte deldellasul rispetto delo – ha spiegato Joe Biden ...

