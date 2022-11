Il Senato Usa approva legge per tutelare nozze omosessuali

... ha dichiarato il senatore Tammy Baldwin, autore del disegno di legge e primo legislatore apertamente gay eletto al. 30 novembre 2022'Respect for Marriage act', è il nome di una legge bipartisan approvata dalper tutelare a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso e interrazziali. La legge ha ottenuto il via libera con 61 sì e 36 no, con il sostegno unanime dei democratici e ...Washington, 30 nov. (askanews) - Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge per tutelare a livello federale i matrimoni di coppie ...Il Senato degli Stati Uniti si appresta a varare una legge nazionale che tuteli il matrimonio egualitario, temendo che gli uomini di Trump possano compiere un nuovo blitz atto a cancellare i diritti ...