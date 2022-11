Il piano-2 dicembre | così Conte e Landini vogliono paralizzare l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) «All'ordine Facite Ammuina: tutti chilli che stanno a prora vann'a poppa e chilli che stann'a poppa vann'a prora: chilli che stann'a dritta vann'a sinistra e chilli che stanno a sinistra vann'a dritta...». Facime ammuina. Siamo all'incasinamento come piattaforma programmatica. C'è tutta l'essenza del (finto) regolamento della marina borbonica, nelle straordinarie performance d'arruffapopolo sia di Maurizioche di Giuseppe. Rigorosamente separati, ovvio. AMMICCANTI - C'è qualcosa d'inebriante in quel loro ammiccare alla folla, in quegli slogan che cavalcano il sogno proletario, in quel riempire le stesse piazze lasciate vuote dal Pd e dalla sinistra stordita di Soumahoro., gemelli diversi alla scalata dell'opposizione. Ognuno gioca la sua partita, e ribatte indirettamente all'altro. ...