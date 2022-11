Il Padre Pio di Abel Ferrara a San Giovanni Rotondo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La camera panoramica dolcemente in campo lungo su un cielo bianco, lattiginoso, invernale. Il disco solare, dietro il velo, a momenti pare riesca a trovare un varco, spinge la sua luce che appare subito frenata. Come la fede di quel giovane cappuccino, dalla folta barba (è Shia LaBeauf), a dorso di un mulo, del quale sentiamo, in off, una sua lettera a un confratello. Conosciamo i suoi tormenti dello spirito, le incertezze, i silenzi di Dio, la paura di non essere degno “di Te che mi hai scelto…”. Siamo attratti dal percorso accidentato, verso la sommità del monte, tra viottoli di terra battuta o con qualche ciottolo, dislivelli scoscesi, simbolo della salita sul Calvario quotidiano di ogni uomo, laico o religioso. Ecco, un romito convento sul Gargano. L’uomo si ferma nel lungo e stretto cortile che porta al piccolo convento, scende e va verso un confratello che gli viene incontro, ...