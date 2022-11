Il padre minaccia la mamma con un coltello | figlia gli salta alle spalle e salva tutta la famiglia

di tre figli ucciso a calci e pugni per aver sedato una lite in strada, fermato un nigeriano La figlia ha chiamato i carabinieri Scampato il pericolo, la 19enne ha chiamato i carabinieri che ......evidenzia anche come l'estremismo di destra nel Regno Unito sia al momento "non lapiù ... Harry e il gelo cone fratello Al di là quindi del gelo calato all'interno della famiglia reale ...Ha evitato che la mamma venisse accoltellata da sua padre, a cui si è avvinghiato alle spalle, mentre l'uomo aveva afferrato un lungo coltello, con cui avrebbe potuto colpire la donna.È successo nella notte a Catania, un uomo di 38 anni in preda all'ira si è scagliato contro l'ex moglie minacciandola con un coltello ...