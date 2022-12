Il mondo dell’arte in lacrime | è morto Pietro Gallina | uno dei più grandi artisti italiani

Abruzzoweb.it

Protagonista Robert O'Bryant inWaajeed, artista tuttofare nonché ex - militante nel'hip - hop accanto a J Dilla . Risultato: "Memoirs Of Hi - Tech Jazz", una spassionata svolta ......Nova Opera in grado di coinvolgere con la forza della loro. ...spettatori di 'Eros' andato in scena a Genova per il Festival'... ma anche di natura, provenienti daldelle piante e dei ... MONDO DELL'ARTE IN LUTTO: È MORTO IL GALLERISTA E MECENATE ABRUZZESE ALFREDO PAGLIONE | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb