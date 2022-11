Il lungo addio a Renato Balestra | lo stilista bon ton Ovazione nella chiesa di Piazza del Popolo durante i funerali

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Elegante, sobrio, ha vestito le donne piú belle del mondo. E le ha vestite fino all’ultimo souffle. Ambasciatore dell’Alta Moda nel mondo. Triestino ma romano d’adozione e il generone romano lo ha adottato, lo ha adorato. Amatissimo anche dalle divine dello star system. Alla domanda cosa rappresenta per lui l’eleganza,rispondeva: “La semplicità. Sono sempre rimasto un uomo semplice. b”. E di questi tempi urlati e sguaiati la sua lezione di compostezza rimane una pietra miliare. Piero Chiambretti ha visto in lui anche un sottile sense of humor e lo ha voluto anfitrione nel suo show “Chiambretti c’è…”, e ha trasformato casa, fuga di saloni affacciati sul Quirinale, in un set televisivo dovedistillava curiosità e perle di aristocratica bellezza. L’anno successivo Chiambretti con ...

