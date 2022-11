Il killer del cardiologo confessa | Mi aveva negato il certificato per il rinnovo della patente

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Gli hailche serviva per il. Sarebbe stata questa la causa che ha scatenato la follia omicida di Adriano Vetro, 47 anni, collaboratore scolastico in servizio ...

E non solo per il rischio di un'Europa che potrebbe riproporre, da un giorno con l'altro, l'argomentazione -tetto alle detenzioni di debito domestico, mandando il medesimo spread sull'...Alla scena avrebbe assistito il il personalecentro che ha indicato ai carabinieri l'identità. I militari sono riusciti a identificare l'uomo velocemente proprio grazie ai racconti dei ...Gli ha negato il certificato che serviva per il rinnovo della patente. Sarebbe stata questa la causa che ha scatenato la follia omicida di ..."Il mio assistito è in cura da 20 anni da uno psichiatra, io ritengo che abbia una semi infermità mentale". Lo dice l’avvocato Santo Lucia ...