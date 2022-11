Il grande cuore di Montespertoli Nella spesa doni per chi ha bisogno - Cronaca - lanazione.it

Nella Giornata nazionale della colletta alimentare raccolti 1.640 kg di prodotti a favore delle famiglie ...Rivedere Warwick Davis segnato dagli anni nei panni del magico contadino è untuffo al. La sua interpretazione più matura costituisce unaevoluzione del personaggio, il quale non ...Milazzo - Sarà allestita nell’Atrio del Carmine e non in Marina Garibaldi la grande “Casa di Babbo Natale” che, dall’8 al ...Il film di Daniele Vicari, presentato in anteprima fuori concorso al Torino Film Fest, è in qualche modo un punto di arrivo e una svolta per il regista. Che ...