Il gesto di Antonella Fiordelisi scatena la reazione di Edoardo

Matera News

... lui sente tutto e reagisce così Gf Vip, 'Antonino Spinalbese non ha avuto rispetto', Marco Bellavia spara a zero sul suo conto IlMentreprovava a difendersi dalle accuse di Edoardo, ...Comeancestrale che si tramanda nei secoli, in modo tacito, un uomo e una donna capiscono, ... il nuovo presunto amore di Ilary Blasi diRossi Madonna festeggia il Ringraziamento con ... Antonella, giovane mamma originaria del materano, non c'è più: "notizia sconvolgente che addolora tutta la comunità" Micol Incorvaia e Giaele De Donà hanno criticato il comportamento di Nikita Pelizon nei confronti di Antonella Fiordelisi.ha chiesto ad Antonella. “Dicevo che mi dava fastidio…”, ha risposto ... C’è chi dice che lo abbia fatto perché attratta da Antonino… C’è chi pensa sia stato un gesto volto a provocare Edoardo. E c’è ...