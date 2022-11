leggo.it

... così, avrebbero più tempo per realizzarsi in tutti gli ambitiloro vita . In attesa di questa rivoluzione, però, un belpuò essere un'idea. E una bella idea sarebbe anche renderlo ...... orsetti imbevuti di Lsd dal colore acceso e cosparse di zucchero e neluna dispensa di ... essenze narcotiche di varia natura e soprattutto oppioidi come Fentanyl, 100 volte più potente... Il freezer della parità Parlavo con una mia amica giovane, qualche giorno fa. Una “giovane” di 32 anni - perché, da noi, a 32 anni, si è considerati giovani: molti sono ancora in casa con ...Gli investigatori, all'atto della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, in un freezer adibito a dispensa, un'ingente quantità di droga chimica occultata È stato sorpreso dopo aver ricevuto in co ...