Il dramma di Fernanda Lessa | dopo 4 anni di sobrietà la ricaduta nell’alcolismo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Il mio nome è, ho 45e sono un’alcolista. Sono riuscita a stare per quattroe tre mesi sobria. Il 5 novembre ho avuto una” è questa la confessione cheha fatto in un video, raccontando a Le Iene, per un servizio dedicato alle dipendenze, e quindi anche all’alcolismo, quello che sta succedendo nella sua vita., aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi e delle sue dipendenze da alcol e droghe, lo aveva fatto anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Una battaglia che sembrava aver vinto, ma purtroppo a quanto pare, c’è stata unae l’alcol: una...