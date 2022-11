Il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West è ufficiale

questi, i 200.000 dollari mensili che il rapper dovrà corrispondere all'ex - moglie per il ... una delle più chiacchierate del mondo dello spettacolo, ha raggiunto un accordo suldopo un ...IlKanye West e Kim Kardashian è stato ufficializzato. Lo riferisce People, citando documenti ufficiali. I due hanno raggiunto l'accordo sulla custodia congiunta dei quattro figli North, ...ancora troppo impegnata a risolvere le vicende familiari e il suo divorzio da Kanye West. I due sono apparsi complici e in sintonia tra gli spalti della partita di NBA fra Knicks e Memphis Glizzlies ...Kim Kardashian e Kanye West hanno raggiunto un accordo per il loro divorzio. A dare la notizia è il sito internazionale Tmz. L’ex marito e moglie si sono accordati sia per la custodia dei figli che pe ...