Il 30 novembre spazio a due recuperi in campionato Sarrabus Ogliastra-Tivoli apre i sedicesimi di Coppa Italia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) In attesa del nuovo turno di, mercoledì 30si giocheranno duedella dodicesima giornata: alle ore 14.30 Canicattì-Mariglianese (Girone I, arbitro Guitaldi di Rimini, Campo “V.Mazzola” di San Cataldo) e alle ore 15.30 Bitonto-Francavilla (Girone H, arbitro Petraglione di Termoni). Quest’ultima riprenderà dal momento dell’interruzione al 10’ del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco. Nella stessa giornata si apriranno idicon(ore 14, arbitro Agostoni di Milano), partita che anticipa le altre sfide in programma il 7 dicembre. Previsti i calci di rigore in caso di parità al termine dei minuti regolamentari, la vincente affronterà agli ...

Canale Dieci

...per la sedicesima giornata del Girone A di Serie C 2022 - 2023 TARANTO " Mercoledì 30...l'incontro a partire dalle ore 17 quando saranno disponibili le formazioni ufficiali quindiai ......per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023 TARANTO " Mercoledì 302022 ... Pannitteri, Awua, Tumminello Presentazione del match QUI TARANTO - A difesa di Vannucchia ... Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 30 novembre 2022 Trono Over e Classico: ospiti e concorrenti Torna in presenza, dal 1° al 3 dicembre alla Fiera di Roma, lo New Space Economy European Expoforum, l'appuntamento annuale ideato e organizzato per la quarta volta da ...In futuro, la Abarth 500e dovrebbe essere realizzata anche in varianti più sportive come confermato ufficialmente dal brand.