I russi pensano di poter bombardare gli ucraini fino alla resa | ma si sbagliano ancora una volta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Se avete bisogno di un’immagine per capire come la vita quotidiana in Ucraina differisca dal resto d’Europa, pensate agli ascensori. Le interruzioni di corrente causate dagli attacchi dellaa contro le infrastrutture energetiche civili sono così frequenti, così lunghe e imprevedibili, che le persone sono spesso bloccate negli ascensori per lunghi periodi. I residenti dei condomini hanno quindi iniziato a lasciare cibo, prodotti per l’igiene e pannolini negli ascensori, nel caso i loro vicini rimanessero intrappolati. La vita è difficile in tutta l’Ucraina. Mia madre, che ha 70 anni e vive in una città dell’Ucraina occidentale, ora esce dal suo appartamento al sesto piano solo quando è strettamente necessario. Dice che le ricorda il lockdown durante la pandemia di Covid, ma è peggio. L’ultimache abbiamo parlato, mi ha detto che non ...