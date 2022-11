I look del mese | cos’hanno indossato le star?

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambianodopole famose questo novembre? La tv italiana è piena di colore ArisaColori e fantasie dominano idi novembre dellein tv. Minidress rosso di Valentino con taglio sul ventre per Ambra a X Factor, tailleur fucsia di Gaelle Paris per Arisa a Le Iene e sensuale abito blu elettrico, dallo spacco vertiginoso, di Revolve, per Taylor Mega al GFVip. L’influencer l’ha abbinato a della altissime mules di Versace. ...