I Cavalieri dello Zodiaco | il trailer del film live-action

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nelle scorse ore Toei Animation ha presentato ufficialmente il primodelKnights of the Zodiac. Ilè tratto dal celebre manga Saint Seiya di Masami Kurumada, da noi noto ormai con il titolo I. Il protagonista Seiya/Pegasus sarà interpretato dal giovane attore Mackenyu, volto noto per via della sua partecipazione in Pacific Rim: Uprising di Steven S. DeKnight del 2018. L’uscita di Knights of the Zodiac, nei cinema di tutto il mondo, è prevista nel corso del 2023. Madison Iseman (Jumanji – Benvenuti nella giungla) sarà invece Sienna, una giovane ragazza intenta a dominare i propri poteri ultraterreni, aiutata tra l’altro dal protagonista Seiya/Pegasus. Ad ogni modo il progetto cinematografico è già ...

