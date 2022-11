I Casamonica sono mafia | la conferma in Appello

... tra cui i capi del gruppo criminale attivo nell'area est della Capitale, le accuse, a seconda ... I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato l'accusa di mafia per il clan. ...La galassiaè quella peculiare struttura dell'organizzazione che porta i diversi gruppi ad unirsi quando c'è 'bisogno''. 'È una sentenza equilibrata.state escluse alcune aggravanti e ...I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno eseguito perquisizioni presso 4 appartamenti usati come centri “massaggi” cinesi. I militari hanno perquisito un appartamento in via Marsala do ...È stata confermata anche in appello l'accusa di associazione mafiosa per clan dei Casamonica, gruppo criminale si Roma. Nell'ambito del processo sono imputate circa 40 persone.