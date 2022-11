I Baustelle tornano nel 2023 | nuovo album e tour

Leggi Anche Francesco Bianconi senza i: il debutto solista privato e minimale con 'Forever' IL TOUR - Il tour deipartirà il 2 maggio da Firenze, al Tuscany Hall. Poi saranno il 3 maggio a Roma all'Atlantico, il 5 maggio a Bologna all'Estragon, per proseguire il 6 maggio a Venaria Reale (TO) al Teatro ...... musicista, polistrumentista, autore, scrittore e regista, tra i più significativi e poliedrici artisti italiani; gli Omini si esibiranno insieme aiche per la prima voltainsieme ...Dopo quattro anni di silenzio la band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini salirà di nuovo sul palco e pubblicherà nuova musica ...Poi l'annuncio vero e proprio: i Baustelle stanno tornando. Li avevamo sentiti appena qualche mese fa per Venticinque, il podcast prodotto da LifeGate Radio e Rockit che racconta gli ultimi 25 anni ...