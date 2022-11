(Di mercoledì 30 novembre 2022) Glidi Dinamo BDSMateco 82-78, match valido come quarta giornata delladi. Arriva finalmente la prima vittoria per il Banco di Sardegna, che riesce finalmente a fare la voce grossa in un match europeo questa stagione. I sardi prendono un vantaggio importante a metà gara, salvo poi farsi recuperare e quasi capitolare nel finale, ma riescono a tenere duro. Riley con 20 punti è il trascinatore dei greci, mentre abastano i 18 punti di Eimantas Bendzius.Di seguito glidell’incontro. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA E TABELLINO GLISportFace.

SPORTFACE.IT

Per la Vuelle arriva il secondo successo consecutivo contro una Dinamomai doma. Pesaro è ottima a rimbalzo e lotta su ogni pallone. Gli ...Carpegna Prosciutto Pesaro batte Banco di Sardegnaper 81 - 75 nella sfida valida per la ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket , ... Ecco glidel match. RIVIVI IL LIVE DEL ... Highlights Sassari-Paok 82-78, basket Champions League 2022/2023 (VIDEO) Carpegna Prosciutto Pesaro batte Banco di Sardegna Sassari per 81-75 nella sfida valida per la ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket.Per la Vuelle arriva il secondo successo consecutivo contro una Dinamo Sassari mai doma. Pesaro è ottima a rimbalzo e lotta su ogni pallone. Gli ospiti pagano l’intensità dei locali, pur non mollando ...