Haaland in Italia | ecco perché

L'è l'esempio più lampante, ma non è l'unica: anche la Norvegia ad esempio non ha strappato il pass per la competizione, e così uno degli attaccanti più forti in circolazione, Erling, ...Erlingquest'oggi è stato in, per la precisione a Maranello . Il motivo L'acquisto di una nuova Ferrari . L'attaccante norvegese è stato accompagnato dal padre e da parte del suo entourage ...L’attaccante del Manchester City ha approfittato della sosta per il Mondiale per un viaggio in Italia. prima a Maranello e poi a Fiorano Modenese per il pranzo ...Earling Haaland in questi giorni è in Italia e più precisamente in Emilia, dove le sue vacanze non stanno passando inosservate. L'attaccante norvegese del Manchester City ha visitato a Maranello la fa ...