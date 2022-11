Guerra in Ucraina | la diretta Von der Leyen | ' Tribunale speciale su crimini Russia'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La presidente della Commissione europea: 'Mosca deve pagare per i suoi orribili'. Zelensky: 'Per noi importante superare questo ...

La presidente della Commissione europea: 'Mosca deve pagare per i suoi orribili crimini'. Zelensky: 'Per noi importante superare questo ...- Medvedev: 'Missili Patriot aCon personale Nato saranno legittimo obiettivo Russia' avverte il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo. Stoltemberg: 'Putin sta fallendo, userà l'inverno come ...Guerra Ucraina, la giornata in diretta. I blackout «continuano nella maggior parte delle regioni e a Kiev. Più di sei milioni di famiglie in totale», sono state colpite. A due… Leggi ...La "linea rossa" creata tra le forze armate Usa e quelle della Russia all'inizio della guerra di Mosca contro l'Ucraina è stata utilizzata solo ...