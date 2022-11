Guerra in Ucraina | la diretta Kadyrov | ' Papa Francesco rimasto vittima della propaganda'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il leader ceceno dopo le accuse di crudeltà ai soldati ceceni e buriati. Von der Leyen: 'Tribunale speciale su crimini commessi dalla Russia'. Zelensky: 'Per noi importante superare questo inverno: ...

Via libera dell'Aula della Camera alla mozione di maggioranza sullain. Parti del documento, che contiene, tra le altre cose, l'ok a proseguire l'invio delle armi a Kiev, sono state votate anche dall'opposizione. Passano, con un gioco di astensioni ...A partire dalle 11 si parlerà del Futuro dell'Energia con Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, e de Il Futuro dellaincon la giornalista e ...(Agenzia Vista) Roma 30 novembre 2022 “Non possiamo pensare di continuare a inseguire una illusoria vittoria militare sulla Russia con il rischio di scatenare un conflitto incontrollabile ed una conc ...(Agenzia Vista) Roma 30 novembre 2022 “Dobbiamo essere consapevoli, chi lo dice deve esserlo, che smettere di inviare armi all’Ucraina non fa finire la guerra, ma fa finire l’Ucraina. Chi vuole far v ...