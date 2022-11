Guardarlo trasmette ansia? Sì

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Da oggi è disponibile su Netflix un documentario illuminante. Si chiama Hai preso le pillole? Xanax, titolo che spiega benissimo di cosa si parla., quel male profondo che paralizza, priva del sonno, e, a furia di crescere, arriva a scippare totalmente la vita. E si parla soprattutto dei rimedi più comuni usati per combatterla: i medicinali, ansiolitici e antidepressivi. Lo Xanax prima di tutto, considerato quasi una “pillola magica” che sembra risolvere facilmente e velocemente il problema. In realtà, alla lunga, non fa altro che acutizzare e peggiorare il problema, creando dipendenza al pari delle droghe., depressione e psicofarmaci: gli errori da evitare guarda ...

