Calciomercato.com

Il presidente della Figc, Gabriele, intervienequestione dell'inchiesta PrismaJuve in occasione del convegno ...... un evento organizzato a Napoli, il presidente della Figc Gabrieleha parlato con cautela ... Epossibilità di sanzioni sportive: 'E' vox vostra, non vox populi. Se vogliamo andare sul ... Gravina sulla Juve: 'No al linciaggio e niente sanzioni prima del processo, il tema può riguardare anche altri...' Il presidente della Figc commenta il caso bianconero: "Non mi piace sanzionare prima del processo, alla fine trarremo le conclusioni" ...Inchiesta Juventus, il presidente Figc Gabriele Gravina cauto: "No al linciaggio mediatico perché può riguardare anche altri" ...