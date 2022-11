Gravina risponde a Tebas presidente Liga | «Guardi in casa sua»

(Di mercoledì 30 novembre 2022)dellaspagnola che ha attaccato la Juve dopo le dimissioni del CdA Dopo le parole deldella, Javiersulle vicende inJuve di questi giorni, arriva la risposta di Gabriele, numero uno della FIGC. «Su questo caso siamo in stretto contatto con l’Uefa, ma anche qui vediamo alcune riflessioni e attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare insua. Credo siano piuttosto fuori luogo. L’Uefa è un organo internazionale in contatto con noi, quindi aspettiamo il processo e poi traiamo le conclusioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

a Tebas, presidente della Liga spagnola che ha attaccato la Juve dopo le dimissioni del CdA Dopo le parole del presidente della Liga, Javier Tebas sulle vicende in casa Juve di questi ...Juventus,a Tebas Sul caso della Juventus "siamo a stretto contatto con la Uefa , anche qui vediamo alcune riflessioni e attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare in casa ... Terremoto Juventus, Gravina risponde a Tebas: "Attacchi gratuiti, guardi in casa propria" Il terremoto in casa Juve ha acceso l'allarme in tutto il calcio italiano. Cosi il presidente Gabriele Gravina ha risposto sull'argomento.Gabriele Gravina ha replicato alle accuse di Tebas, presidente della Liga, sul caso Juventus. Ecco le sue dichiarazioni All’evento Calcio & Welfare, Gabriele Gravina ha replicato al duro attacco del p ...