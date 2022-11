Gravina | “Juventus? Dalla Liga attacchi gratuiti | guardino in casa loro”

La, in una nota, dichiara che 'le contestazioni della Procura non paiono fondate' e non ... Il presidente della Federcalcio,: 'No a linciaggi di piazza. Stiamo calmi.'La, in una nota, dichiara che "le contestazioni della Procura non paiono fondate" e non ... Il presidente della Federcalcio,: "No a linciaggi di piazza. Stiamo calmi"Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato, nel corso dell'evento "Calcio & Welfare" a Napoli, anche delle parole al vetriolo del presidente della Liga Javier Tebas ...Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato, nel corso dell'evento "Calcio & Welfare" a Napoli, anche delle parole al vetriolo del presidente ...