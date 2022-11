Gravina | “Caso Juventus? Stiamo calmi!” | poi la risposta al presidente della Liga

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Direttamente dal convegno a Napoli “Calcio e Walfare”, ilFIGCrisponde alle domande sul caos delle ultime ore in casae non solo. GabrieleFIGC Il commento disule laa Tebas Gabrieleha commentato ilJuve uscito nelle ultime ore per stemperare la preoccupazione dei tifosi bianconeri intervendendo così: «Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, macalmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti. Non mi piace l’idea di sanzionare alcune realtà, nelspecifico la, ...