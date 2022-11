Grande Fratello Vip | Signorini rompe il silenzio sul comportamento di Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli

Leggi Anche Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: proposta di matrimonio a Venezia 79, ma scoppia la polemica L'amore inizia al 'Vip' La scintilla tra Sophie Codegoni e Alessandro ...Cosa si sono detti Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese a microfono spento L'ultima puntata delVip andata in onda lo scorso lunedì sera, ha fatto sognare gli estimatori dei #GinTonic per via di un nuovo incontro tra di loro. Cosa si sono detti Ginevra e Antonino convinti di non ...Il conduttore del GF Vip tira una vera e propria stoccata al 27enne L’ex parrucchiere ha chiuso la storia con Oriana, ma le sue parole non convincono Alfonso Alfonso Signorini tira una stoccata… Leggi ...GF Vip, Antonino torna a parlare di Ginevra Lamborghini: “Per lei lo avrei fatto” Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ...