Grande Fratello Vip | Micol Incorvaia su Belen Rodriguez | “La reincarnazione del demonio”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Non è passato inosservato il commento fatto danei confronti di. Siamo nella casa delVip: qualche giorno fa, Antonino Spinalbese, l’ex die padre della sua secondogenita Luna Marì, era impegnato in una conversazione con. L’argomento era uno dei più banali, i segni zodiacali, ma ad un certo punto l’hair stylist dice: “La mia ex è Vergine, ascendente Scorpione”. Esenza mezze misure risponde: “Che bruttissima combo. Vergine con ascendente Scorpione, ladel. Poi ci sono io, che sono Vergine ascendente Vergine, la secondadel ...

Nuovo scontro nella Casa delVip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi . Il motivo La scelta della bella concorrente della settima edizione di indossare una camicia di Antonino Spinalbese che ha provocato ...... che per lei era come la sorellina più piccola, per gelosia di un giovanotto molto piùdella ... MioCarmine è stato arrestato da innocente e anche un mio nipote, Cosimo Cosma, anche lui ...Se da un lato Luciano ammette di voler vivere questa esperienza in modo diverso, dall'altro Oriana riflette sul suo attuale rapporto con Antonino Subito dopo pranzo, Oriana e Luciano decidono di ...il noto comico Charlie Gnocchi elogia nella casa il giovane Antonino Spinalbese per il suo comportamento e le sue parole in casa ...