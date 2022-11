Governo | Musumeci | ' Calenda entra? No | ma modo intelligente di fare opposizione'

Molto spesso avviene per pregiudizi di carattere politico - quando cambia unsi ha l'... il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare NelloRoma, 30 nov. " Quello del 2018 varato dal IConte era o no un condono per Ischia "Non mi iscrivo al partito della polemica quando ...civile e per le politiche del Mare NelloLo dice, ospite di Adnkronos Live, il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare Nello Musumeci. A chi insiste sulla possibilità di un 'ingresso' di Calenda e Renzi in maggioranza, ...Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Quello del 2018 varato dal I governo Conte era o no un condono per Ischia "Non mi iscrivo al partito della polemica quando ancora non abbiamo celebrato i funerali ...