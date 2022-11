Governo Meloni | si fissa a 60 euro la soglia per l’obbligo di accettare i pagamenti con Pos

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Bollinata e poi firmata da Sergio Mattarella: è la prima Manovra del nuovotrasmessa alla Camera. La premier ha inoltre convocato per il prossimo 7 dicembre, a Palazzo Chigi i vari sindacati del lavoro, per discutere ancora della decisione presa. Si tratterebbe di circa 400 milioni diil tesoretto destinato alle richieste della maggioranza sulla Legge di bilancio. A questo proposito, l’articolazione della sessione di bilancio a palazzo Madama dipende dall’andamento dei lavori della Camera: l’esame del Senato si svolgerà presumibilmente fra il 27 e il 29 dicembre. Risultano poche le modifiche apportate ai 174 articoli a riguardo, contro i 156 dell’ultima bozza. Degna di nota, è lazione delladi 60dopo la quale si devono ...

Sono in un partito sgonfiato che vive di polemiche interne al'. Su, Calenda ha aggiunto 'mi ha sorpreso che fosse così preparata sulle nostre proposte. Siamo entrati nel merito, ...Nella Manovra emergono priorità e una visione, dice: crescita economica e attenzione al lavoro, a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del caro energia. "Abbiamo ...La legge di bilancio presentata dal governo Meloni ha un merito: tenta di coniugare i legittimi obiettivi politici della maggioranza con i vincoli di bilancio. Così, non contiene misure plurimiliardar ...La prima Manovra del governo Meloni sta per arrivare in Parlamento, dopo aver ricevuto la bollinatura della Ragioneria e la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È ora pronta per un ...