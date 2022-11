Gli Stati Uniti come il Senegal | il giorno dei sorpassi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Anche nel gruppo B, la terza giornata ha prodotto un sorpasso ad opera della terza classifica dopo che nel pomeriggio ilaveva scavalcato l’Ecuador nello scontro diretto. Al fischio d’inizio delle gare di stasera la situazione era la seguente: Inghilterra 4, in testa e con una comodissima differenza reti; Iran a 3, 1 punto in più degli; ultimo il Galles, con residue speranze di qualificazione. Il primo tempo ha già stilato i suoi verdetti definitivi, con la rete di Pulisic a regalare agli americani la seconda posizione. I 3 gol della ripresa ad opera dell’Inghilterra non hanno fatto altro che rafforzare il primato e a confezionare i primi due ottavi di finale: Olanda-Usa e Inghilterra-L'articolo proviene da Calcio News 24.

Leggi anche Qatar 2022, Inghilterra - Galles 3 - 0 Qatar 2022, Usa - Iran 1 - 0 Mondiali 2022, Olanda e Senegal agli ottavi di finale