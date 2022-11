Gli Autogol | Brasile | ma quale difesa scarsa? CR7 VIDEO

LaVoce del popolo

svelano curiosità e statistiche sui Mondiali di Qatar 2022. Guarda l'ultima puntata di ...Leggi anche L'amnistia di Elon Musk su Twitter, braccia aperte per tuttiutenti bannati con un ... la mail - ultimatum è un: il social resta senza ingegneri Nel testo si legge che " a ... LO SGUARDO Il Qatar e gli autogol di una scelta incomprensibile La vicenda che, volenti o nolenti, sta investendo Aboubakar Soumahoro è uno degli autogol più clamorosi che la sinistra parlamentare potesse farsi. Dal punto di vista politico, infatti, è evidente la ...E’ stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato e firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella il testo della manovra per il 2023, che ora può quindi essere trasmesso alle Camere. Gli articoli in to ...