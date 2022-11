Giulia Salemi | ex del GF Vip 5 boccia il look e promuove Sonia

Antonino Spinalbese si scaglia controed elogia Sonia Bruganelli, dicendo di lei che è intelligente e non moralista. Antonino Spinalbese nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì, è stato sicuramente uno dei ...Antonino Spinalbese spara a zero suAntonino Spinalbese è stato criticato per come ha chiuso la conoscenza con Oriana Marzoli. Mentre Sonia Bruganelli ha spezzato una lancia a favore ...Per una serata a Beverly Hills Elisabetta Canalis ha deciso di dare una svolta al look con un ouftit da vera dark lady ...Antonino Spinalbese si scaglia contro Giulia Salemi ed elogia Sonia Bruganelli, dicendo di lei che è intelligente e non moralista. Antonino Spinalbese nel corso della puntata andata in onda lo scorso ...