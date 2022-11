Giovanni Legnini commissario straordinario per la Protezione civile ad Ischia

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI - "Èil Commissario straordinario per laad. È stato nominato dal Dipartimento che fa capo al ministro Nello Musumeci, d'intesa, come vuole la legge, con la Regione Campania.è in atto Commissario per la ricostruzione post terremoto ad". Lo dichiara lo stesso ministro per lae le Politiche del mare. "Un Commissario - afferma Musumeci - già dotato di struttura tecnica, per l'incarico in atto ricoperto, ci è apparsa la scelta più pertinente dal punto di vista tecnico e logistico. Da domani dovrà mettersi al lavoro per affrontare, d'intesa con il nostro Dipartimento nazionale, gli adempimenti che la legge gli affida". "Esprimo il mio pieno apprezzamento per ...