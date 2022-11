Giocatori Serie A ai Mondiali Qatar 2022 | l’elenco completo dei convocati

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La lista deidiA che partecipano ai: i protagonisti dellaA aLaA italiana resta ferma da metà novembre a inizio gennaio per dare spazio aA ai: diversi protagonisti del campionato italiano sono statidai Commissari tecnici nelle 32 Nazionali partecipanti al torneo in. La parte del leone la recitano come sempre le grandi squadre, ma mai come in quest’edizione, a riprova dell’internazionalizzazione del calcio, anche le piccole hanno dei rappresentanti in Coppa del Mondo. Date...