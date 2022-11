Ginevra Lamborghini | cosa ha detto “di nascosto” ad Antonino

Lunedì sera gli autori del GF Vip hanno fatto rincontraree Antonino Spinalbese , per la gioia dei Gintonic. Il gieffino ha speso delle belle parole per la sua amica speciale ed ha chiesto ad Alfonso Signorini di far rientrare in casa l'...Antonino Spinalbese fa strage di cuori al Gf vip Inizialmente Antonino si è legato a, anche se non c'è mai stato nulla di fisico tra di loro, poi un avvicinamento con Giaele e ...Dopo l’incontro con Ginevra e dopo la fine della puntata del Gf Vip, Antonino Spinalbese si è lasciato andare ammettendo ...Oriana Marzoli ha smascherato Antonino Spinalbese per quanto riguarda alcune cose dette su Ginevra Lamborghini.