Giacomo Giannotti | da Diabolik a “re delle cover” di VelvetMAG

(Di mercoledì 30 novembre 2022)Gianniotti è balzato nei panni dimettendo a dura prova tutta la sua fan base nel dubbio se preferirlo come “nuovo Re del Terrore”, o nel ruolo assai più romantico, che lo ha reso celebre, del dottor Andrew De Luca. Dimostrando una cosa su tutte: un’eccezionale versatilità recitativa, perché il talento lo avevamo già visto nella sua lunga presenza – ben 6 anni – nel medical drama più longevo della storia della TV. Come pure un’altra cosa: quanto sia ancorato alla sua italianità. Lo scorso 17 novembre ha fatto letteralmente irruzione nel sequel dei Manetti Bros. dedicato all’antieroe uscito dalla pennasorelle Angela e Luciana Giussani:– Ginko all’attacco!. Ma noi dilo avevamo incontrato poco dopo la fineriprese del film nel cuore ...

Diabolik - Ginko all'attacco di Manetti bros con, Miriam Leone, Valerio Mastandrea Italia, 2022 genere: azione, thriller, poliziesco, giallo durata: 111' Secondo capitolo per il film dei fratelli Manetti che portano sullo schermo l'......chiesa di Sana Trani, a cui la dott.ssa Margherita Pasquale ha dedicato uno studio straordinario con una pubblicazione commissionata dalla Curia nella persona di Mons. Savino... Editoriale Angela Oliva: Giacomo Gianniotti in esclusiva VelvetMAG Sempre in vetta al botteghino "Black Panther: Wakanda Forever" che incassa 645.198 euro per un totale in tre settimane di 7.531.602 euro. (ANSA) ...L'attore protagonista del film dei Manetti Bros e il suo rapporto con le quattro ruote. A cominciare dall'auto del ladro mascherato ...