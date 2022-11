GF Vip | nuovi retroscena su Giaele e Briatore | “Altro che solo un solo weekend…”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 30 novembre 2022)De Donà, attuale concorrente del GF Vip, non è affatto sconosciuta al mondo del gossip. Prima di convolare a nozze con Bradford Beck, la giovane gieffina è stata spesso nel mirino del gossip per alcuni suoi flirt. Come rivelato dalla stessa, la ragazza ha avuto un breve flirt con Flavio. Sebbene il L'articolo