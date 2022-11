GF VIP | Giaele De Donà e Briatore sono stati insieme | «Altro che solo un weekend…»

Quanto è durato il flirt traDe Donà e Flavio Briatore Il settimanale Chi svela nuovi retroscena sulla conoscenza tra i due. La concorrente del GfDe Don à, è finita al centro della cronaca rosa non solo per il matrimonio aperto con l'imprenditore Bredford Beck, ma anche per la presunta liaison con Flavio Briatore . La ragazza, molto ...... il rotocalco, che accosta il nome del manager, ancora una volta, a quello di SofiaDe Donà , influencer e una delle protagoniste più discusse e chiacchierate di questa edizione del Gf. ...Si era parlato di un solo week end, ma lo cose sarebbero andate diversamente. Torna al centro del gossip una delle piu' chiacchierate concorrenti di questa edizione del Gf Vip: Giaele ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-fa51d3f9-510c-bd41-d1ef-5240a663f7 ...