GF Vip | Charlie Gnocchi ci ricasca | nuovi commenti volgari su Oriana – Video

(Di mercoledì 30 novembre 2022)- US Endemol Shineci. Nonostante il rimprovero che gli ha rivolto Alfonso Signorini nella scorsa puntata, lo speaker radiofonico ha nuovamente pronunciato delle frasi di dubbio gusto nei riguardi diMarzoli. Nel pomeriggio, mentre parlava con Luca Salatino,ha infatti asserito: “Sotto il letto le telecamere ci sono?“. Appena Luca gli ha risposto – “Ma dove le mettono sotto le coperte?” –ha proseguito: “Lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità“. Stuzzicato da Salatino (“Mi hai detto che non ti si alzava“), l’uomo ha così dato il peggio di sé: “No, infatti voglio provare conper vedere se succede qualcosa… (…) Magarimi dà una ...

Nuovo agghiacciante scivolone di Charlie Gnocchi al GF: Oriana nel mirino "Certe tue confidenze ad Antonino su Oriana andrebbero soppesate", ha commentato Signorini lo scorso lunedì sera. Alberto De Pisis rientra nella Casa del GF: è tornato negativo Così come accaduto per i ... A tratti avevo le allucinazioni e immaginavo Charlie Gnocchi nudo nel letto con me. E adesso sono qui in carne ed ... Charlie Gnocchi si è aperto a nuove esternazioni, nella Casa del Grande Fratello Vip, nei confronti di Oriana Marzoli, sua coinquilina.