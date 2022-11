Gf Vip 7 | “comportamento diseducativo e zero rispetto” di Antonino Spinalbese nei riguardi di Oriana Marzoli? Parla Alfonso Signorini

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ha destato scalpore e una valanga di polemiche l’atteggiamento dinei confronti didopo il flirt “consumato” fra le lenzuola. Nell’ultima puntata del Gf Vip, andata in onda lunedì sera, anche Giulia Salemi si è schierata contro l’hair stylist, discutendo con Sonia Bruganelli che ne aveva preso le difese. Il Vippone aveva usato alcune similitudini che hanno suscitato una reazione non solo fra il popolo del web, ma anche fra le persone presenti in studio. Nell’ultimo numero di Chi, da oggi in edicola,, conduttore del reality show nonché direttore del magazine, ha ricevuto una lettera riguardante proprio: Ho assistito in questi giorni al(che trovo ...