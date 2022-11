Gf Vip 7 | Charlie Gnocchi e quelle nuove spiazzanti frasi su Oriana Marzoli Video

(Di mercoledì 30 novembre 2022)si è aperto aesternazioni, nella Casa del Grande Fratello Vip, nei confronti di, sua coinquilina. Lo speaker radiofonico, infatti, ha commentato l’avvenenza della bella venezuelana e le emozioni che lei gli suscita, con dellecompromettenti, che hanno fatto subito indignare il popolo del web. Non è la prima volta che il concorrente del reality show si lascia andare a commenti che sono parsi di cattivo gusto. Infatti, solo pochi giorni fa, durante una chiacchierata con Antonino Spinalbese,aveva già esternato il suo parere riguardo i presunti desideri delladentro la Casa in modo a dir poco colorito. Un atteggiamento, questo, che non era passato inosservato ai telespettatori del Grande Fratello ...

... un compagno di gioco invece si complimenta Sono parecchi gli spettatori del GF7 che stanno ... Intanto l'ex della nota conduttrice argentina ha ricevuto dei complimenti daGnocchi , che ha ...Un grande signore Antonino Spinalbese: al GFha risposto all'amicoGnocchi dicendo che Oriana Marzoli merita un 9 e che il 10 l'ha trovato solo con una sua ex: 'Quanto posso dare ad ...il noto comico Charlie Gnocchi elogia nella casa il giovane Antonino Spinalbese per il suo comportamento e le sue parole in casa ...Se in giardino alcuni VIP decidono di godersi i caldi raggi del sole, in sauna Charlie, Antonino e Luca ripensano a quanto accaduto nel corso della notte e commentano insieme le incomprensioni legate ...