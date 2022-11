Gf Vip 7 | Alberto De Pisis è negativo al Covid ed è rientrato in Casa Video

(Di mercoledì 30 novembre 2022)De, dopo lunghi giorni di isolamento a causa del-19, ha finalmente fatto ritorno nelladel Gf Vip 7. Se Attilio Romita, Luca Onestini, Wilma Goich e Patrizia Rossetti si erano già negativizzati da un po’, per il Vippone c’è voluto un po’ di tempo in più prima di poter fare ritorno dai suoi compagni d’avventura ed ecco che pochissimi istanti fa ha potuto nuovamente abbracciarli: Bentornato,! ?? #GFVIP pic.twitter.com/v9SNvjnyxD — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 30, 2022 E dopo pochi istanti, ecco cheha già iniziato a sganciare bombe::Cosa c'è di nuovo?Antonella:Io ed Edoardo stiamo litigando, ti interessa?:Amore ma questa non è una novità,e no non mi ...

De Pisis rientra nella Casa del GF: è tornato negativo Così come accaduto per i precedenti Vipponi positivi e rimasti in isolamento fino alla loro completa guarigione, anche, al ......salutarema si trova in quarantena perché positivo al Covid), la biondissima influencer è stata reclamata a gran voce. E così, a quanto pare Taylor potrebbe entrare al Grande Fratelloper ...Alberto De Pisis rientra nella Casa del Grande Fratello Vip dopo una lunga quarantena a seguito della positività al Covid. I gieffini lo accolgono tra urla e abbracci di felicità. Il momento freezee ...Il silenzio viene rotto dalla voce dell'unico VIP che mancava all'appello: Alberto De Pisis ritorna in Casa. La prima azione è quella di chiudere il rubinetto dell'acqua "per evitare sprechi" e dare ...