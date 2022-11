Gettò a terra busti Musei Vaticani | a rischio processo

Il 5 ottobre scorsodue busti in marmo nei Musei Vaticani danneggiandoli . Per questa vicenda rischia di finire a processo un turista statunitense di 65 anni di origini egiziane. La Procura di Roma ha ...Il 5 ottobre scorsodue busti in marmo nei Musei Vaticani danneggiandoli. Per questa vicenda rischia di finire a processo un turista statunitense di 65 anni di origini egiziane. La Procura di Roma ha chiuso ...