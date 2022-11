Genova | scoperto un gruppo Telegram | nelle chat esaltava le stragi di massa nelle scuole

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La polizia aha eseguito tre misure cautelari (due in carcere e una ai domiciliari) nei confronti di altrettanti giovani accusati di far parte di unavente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi nonché di apologia di gravi crimini anche di tipo terroristico (come omicidi e) oltre che di diffusione di materiale pedopornografico., le indagini Le indagini sono state condotte dalla Digos die dal Servizio per il contrasto all’estremismo e terrorismo interno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione della Polizia di Stato, unitamente a personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Liguria e del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. LEGGI ...