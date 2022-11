(Di mercoledì 30 novembre 2022) In un gruppo Telegram veniva incoraggiata ed esaltata la discriminazione razziale etnica e religiosa. Tre ragazzi accusati di farne parte sono statioggi, nell’ambito dell’operazione Blocco Est Europa della polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di. Nelleincriminate venivano osannati gli autori dinelle scuole elementari e medie. I video delle stragi, inoltre, venivano condivisi nellae le gesta fatte oggetto di intenzioni emulative. Alcuni dei membri avevano infatti inaugurato una vera e propria “campagna di addestramento” al tiro con armi ad aria compressa utilizzando come “bersaglio” effigi di importanti cariche dello Stato in varie zone abbandonate del capoluogo ligure. L’obiettivo ultimo consisteva nella realizzazione di ...

Open

...di'nell'ottica di un progetto stragista di enormi dimensioni alle Istituzioni' come scrive il giudice per le indagini preliminari diche ha emesso l'ordinanza. Leggi Anche La...... i cui video delle stragi vengono condivisi nellae le gesta fatte oggetto di intenzioni ...come 'bersaglio effigi di importanti cariche dello Stato in varie zone abbandonate della città di... Genova, la chat dell'orrore: pedopornografia, mutilazioni, neonazismo, sparatorie di massa. Tre arrestati Così il Gip nelle ordinanze. Come bersagli, sagome che raffiguravano cariche dello Stato. Di età tra i 14 e i 21 anni, sulla chat Blocco Est Europa scambiavano materiale di ogni tipo,dalla pedopornogr ...Diffondevano video atroci con mutilazioni, torture, esecuzioni degli jihadisti, con il "mito" degli autori dei massacri di massa nelle scuole americane. Una chat dell'orrore su Telegram, ...