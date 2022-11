Genova | filonazismo e pedopornografia su Telegram | arrestati tre giovani

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Polizia di Stato, coordinata dalla Dda diha eseguito questa mattina, 30 novembre 2022, tre misure cautelari, di cui due in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di altrettantiaccusati di far parte di un gruppoavente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi; di apologia di gravi crimini anche di tipo terroristico e di diffusione di materiale pedopornografico. In particolare, i tre, di età compresa tra i 14 e i 21 anni, si scambiavano sulla piattaforma multimediale video e immagini pedopornografiche, di coprofagia, di necrofilia, di decapitazioni, torture ed esecuzioni provenienti dagli ambienti jihadisti; mutilazioni e automutilazioni, violenze xenofobe, razziste e omofobe accompagnati da commenti di ...

Il filmato del blitz di polizia ed antiterrorismo: 3 arresti a: "Suprematismo,e pedopornografia" su Telegram, i giovani progettavano "attacchi alle Istituzioni". Sono indagati per incitamento a discriminazione e violenza per motivi razziali, ...Suprematismo,e pedopornografia su Telegram. C'è anche un giovane residente in provincia di Salerno ...il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di, i .... Gli arrestati sono due genovesi di 21 anni e un coetaneo cuneese residente in provincia di Salerno. La Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Genova, ha eseguito tre misure cautelari (due in carc ...La Digos ha condotto delle indagini a Genova nei confronti di 3 individui accusati di incitamento alla discriminazione e alla violenza.